17/10/2024 09:23

【施政報告】李家超：香港適合建黃金倉庫，業界需改革尋新增長點

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超出席施政報告聯合電台節目，稱對市場要有大局觀，要有新的增長點，今次施政報告推動進一步強化目標，例如本港安全自由，適合建黃金倉庫以及進行大宗商品貿易，當大宗商品貿易家來港，吸引其他大宗商品交易團隊到港。

李家超指出，香港經濟正經歷過渡期，承認零售市道不是好好，旅客消費出現結構性改變，認為業界不能再陶醉於以前的做法，應利用政府推出協助中小企的措施，自我革新。另外，他回應市民北上消費成風問題時，指出阻止市民出外是不切實際，消費者走向有競爭力的市場，為正常行為。

他又指，現時整體經濟處於正增長，但有部分行業未必能賺錢，認為在轉型期時，行業亦要「求變」，在「求變」成功前，政府推出8項措施幫助中小企，金管局的「中小企融資專責小組」，亦會專門處理特別個案，現時有部分查詢個案已轉交銀行處理。 (kl)







