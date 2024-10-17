17/10/2024 10:46

【施政報告】市建局冀明年下半年提出荃灣及深水埗區更新大綱藍圖

《經濟通通訊社17日專訊》新一份施政報告提出加快市區重建和進一步改善樓宇安全及大廈管理的措施，市建局表示歡迎，並會全面配合。

市建局稱，在進行舊區更新規劃研究方面，已就荃灣及深水埗進行的地區研究，完成第一及第二階段工作，包括收集區內不同持份者的意見，深化建議及完成各項技術評估後，期望能明年下半年向政府提出相關藍圖。

市建局將繼續與相關政府部門研究，將舊區一些閒置政府土地、現用作臨時用途的用地以及未被充分利用的土地，透過「一地多用」的模式，整合相關的政府社區設施，釋放更多土地資源；亦會在合適選址採用新規劃工具，把舊區的部分樓面面積，轉移到新的發展用地，創造容量、提升重建的可行性，推動私人市場參與市區重建，協助處理舊區樓宇老化的問題。

對於施政報告提及政府明年於選定小區推行「聯廈聯管」試驗計劃，市建表示支持，並會總結在「龍城」區試行「聯廈聯管」的經驗，提交予有關部門參考。(cl)