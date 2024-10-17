17/10/2024 10:55

【施政報告】發展局：引入片區開發模式，設計更協調

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超昨天(16日)發表新一份施政報告，發展局在社交平台表示，政府引入「片區開發」模式，揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的三個片區，由項目發展商綜合開發，使片區提速落成，設計更為協調。

發展局指，政府造地不再局限於發展房屋和基本設施，亦會透過土地規劃和發展推動旅遊、康樂及遊艇等產業。當局亦盡早邀請企業提交發展意向書，以善用市場力量，加快建設「南大嶼生態康樂走廊」、發展前南丫石礦場用地、發展尖鼻咀和白泥為生態旅遊節點等。

政府會利用好香港豐富和獨特的資源，打造香港成為更宜居的城市，提升市民生活質素，惠民生、建未來。

發展局說，今年的《施政報告》展現政府持續造地和推動基建的決心，亦體現政府勇於變革，嘗試新的發展模式。(cl)