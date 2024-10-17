17/10/2024 12:16

【施政迴響】星展：打造國際黃金交易市場為鞏固國金中心重要措施

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超發表最新的《施政報告》，星展銀行指，為香港經濟在利率下調周期環境下反彈奠定了重要的基礎。

星展指，對於房地產市場，放寬按揭成數和債務比率將有助於穩定投資需求。在港元走弱的情況下，大型活動和優化簽證安排也將吸引更多遊客來港。

星展說，從中長期發展來看，香港將鞏固其作為國際金融中心和貿易樞紐的地位。最重要的措施是建立國際黃金交易市場和國際級黃金倉儲設施。黃金交易市場和黃金儲存設施將帶動相關產業的發展鏈，包括投資交易、衍生性商品、保險、儲存、交易和物流服務，而當局亦擬與內地探討把黃金產品納入「互聯互通」。

星展說，為推進人民幣國際化，金融監管機構將繼續豐富人民幣計價產品和融資管道，如深化「互聯互通」，人民幣股票交易櫃台和公開招股。在貿易方面，基礎設施對香港作為國際航空樞紐的地位至關重要。放寬外國人簽證安排也將有助於吸引外資公司在香港設立區域總部。(cl)