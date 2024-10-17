17/10/2024 15:28

【施政迴響】東亞銀行：新措施有助強化香港作為超級聯繫人功能

《經濟通通訊社17日專訊》東亞銀行(00023)聯席行政總裁李民橋表示，今年《施政報告》積極配合香港在「十四五」規劃下的「八大中心」的定位，強調鞏固提升香港國際金融中心地位，深化內地與香港的互聯互通機制及豐富離岸人民幣業務，相關措施將有助強化香港作為超級聯繫人以及離岸人民幣業務中心的功能，並為香港所長，國家所需作更大的貢獻。



*推動大灣區城市群的融合發展*



東亞銀行聯席行政總裁李民斌亦表示，《施政報告》從多方面推動大灣區城市群的融合發展，構建互聯互通、強化規則銜接及機制對接，進一步結合大灣區內的資源和領先優勢，打造更高水平的大灣區經濟和產業發展。《施政報告》提及推動跨境支付及個人信息流動等措施，將為內地和香港經貿活動和民生交流提供更大的便利，也可為跨境金融創造更廣闊的發展空間。

身兼全國政協社會和法制委員會副主任的李民斌又指，特區政府在《施政報告》中不遺餘力地優化人才政策，以鼓勵高端人才集聚香港，將能更好地支持香港配合國家發展的戰略布局。(cl)