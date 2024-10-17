17/10/2024 19:37

《再戰明天》日本公布CPI，中國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社17日專訊》日本公布CPI，及中國公布零售銷售等數據，料為周五（18日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，APEC財長會議舉行（至21日）。美國總統拜登訪問德國。2024金融街論壇年會開幕，包括中國人民銀行副行長陸磊在內的中國重要金融監管部門官員將參加會議並發表講話（至20日）。周五本港時間2:30pm，日本央行副總裁內田真一代表總裁植田和男在信託協會年會上發表講話。晚上9:30pm，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克向高中生發表題為「經濟教育與美聯儲101」的演講。10:00pm，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利在該聯儲一場有關宏觀經濟的會議上主持一場討論會。



*本港公布失業率，紫金礦業公布業績*



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布9月消費者物價指數，年率升幅料由3%收窄至2.5%。10:00am，中國公布第三季國內生產總值，年率升幅料由4.7%收窄至4.5%，經季節調整季率升幅料由0.7%擴大至1.1%，年初至今年率升幅料由5%收窄至4.9%；9月工業生產年率升幅料由4.5%擴大至4.6%，年初至今年率升幅料由5.8%收窄至5.7%；9月零售銷售年率升幅料由2.1%擴大至2.5%，年初至今年率升幅料由3.4%收窄至3.3%；9月失業率料維持於5.3%。4:30pm，香港公布9月失業率，經季節調整料維持於3%。8:30pm，美國公布9月建築許可，月率料由4.6%逆轉至下滑0.7%；9月新屋動工料由135.6萬降至135萬，月率料由9.6%逆轉至下滑0.4%。

在本港，明日公布業績的公司有:紫金礦業(02899)等。(wa)