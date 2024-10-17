17/10/2024 09:59

【施政迴響】總商會：各措施為香港未來訂下務實發展方向

《經濟通通訊社17日專訊》總商會歡迎行政長官今天發表其任內第三份《施政報告》，認為各項措施以拓展合作和振興經濟為重點，為香港未來訂下了務實的發展方向，同時亦助力吸引更多人才和投資，推動香港向前邁進。

總商會支持特首李家超的施政重點，透過推出各項服務和措施，鞏固提升香港的競爭力和吸引力。要應對不斷轉變、日趨複雜的環境，總商會認為以新思維順應新趨勢至關重要。



*提升香港重點產業競爭力*



總商會主席陳瑞娟表示，樂見特首著力提升香港重點產業的競爭力，並提供財政和政策支持，例如進一步發揮金融、貿易、物流和旅遊等傳統支柱產業的潛力，並設立100億元「創科產業引導基金」，以推動生物醫學研究、低空經濟和策略性新興產業的發展。

總商會亦稱，歡迎政府計劃在香港建立國際黃金和大宗商品交易中心，透過構建國際級黃金倉儲設施及提供稅務優惠，吸引企業和人才來港，為各行各業帶來連鎖效益；深化措施推動離岸人民幣業務發展，例如引入更多以人民幣計價的投資產品，亦可加快人民幣國際化的進程。



*樂見支持旅遊業發展措施*



總商會亦樂見行政長官採納其建議，支持旅遊業發展，發展多元旅遊，利用好本地獨特的鄉郊和海岸景色及文化美食特色，將可鼓勵新舊旅客來港；接納其建議向中東和其他穆斯林國家旅客提供更多阿拉伯語資訊、清真餐廳和娛樂消閒活動，以滿足日益增長的市場需要。

總商會亦提到，香港銳意建設成為國際創新及科技中心、致力發展低空經濟，以及整合產品和服務以促進大灣區內的運輸物流，均有助提升未來競爭力和促進增長，建立多元化及更具韌力的供應鏈，對鞏固香港作為全球貿易樞紐的地位和實現建成綠色航運中心的目標十分重要。(rh)