17/10/2024 10:17

【施政迴響】美聯工商舖:長線料增工商舖物業投資吸引力

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》，美聯工商舖行政總裁盧展豪指出，影響工商舖市場的政策包括有將住宅物業納入投資移民計劃以及放寬物業按揭成數，政府亦會延長工廈活化的限期及推行放寬改裝酒店及商廈的先導計劃。該行認為，上述措施利好投資市場，並有利中外資金及投資者入市，長線料會增加工商舖物業的投資吸引力。

對於5000萬元以上住宅物業獲納入投資移民計劃，盧展豪相信，可為工商舖市場帶來協同效應，由於本港豪宅供應較緊張，部分未能投資豪宅物業的買家或會轉投工商舖市場。

至於按揭成數將一律調整至70%，而供款與入息比率上限一律調整為50%。盧展豪認為此舉為投資者入市提供誘因，預料除用家買入工商舖物業作自用外，未來將有更多投資者重新入市，低價吸納優質的工商舖物業，而今年第四季的工商舖成交量預計將錄得約900宗成交，今年全年的成交則維持在3300宗左右。



*更多投資者重投市場，政策帶動物流倉儲及商廈需求*



此外，施政報告中提出要供業界發展多層式現代高端物流設施，明年會公布在洪水橋/厦村新發展區建設現代物流圈的規劃研究結果。盧展豪認為，有關政策將會吸引工廈物業持有者主動為旗下工廈物業進行翻新及提升設備水平，以滿足現代物流倉儲的需要。

至於下調烈酒稅方面，他認為可望促進烈酒貿易，帶動物流和儲庫需求，帶動工廈的租賃需求提以提升，長遠可望帶動工廈租務活動變得蓬勃。

對於政府願意將推出先導計劃，通過放寬改裝酒店及其他商廈的規定以增加學生宿舍供應，他則表示，歡迎相關措施的推行，目前商廈空置率高企，若能容許業主在決定物業用途時享有更多彈性，相信有助加快市場調節，解決目前商廈供應過剩及舒緩宿舍和住宅需求緊張的情況。(rh)