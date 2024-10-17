17/10/2024 09:54

【施政迴響】安永：報告透過一系列改革措施奠定長遠發展基礎

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超發表的2024《施政報告》，以「齊改革同發展、惠民生建未來」為主題，回應三中全會決定，全力鞏固提升「三個中心」，打造國際高端人才集聚高地，聚焦經濟發展與改善民生，讓市民享有更好的生活。政府繼續帶領社會各界共同努力革新求變，讓經濟和產業發展可以更好地融入國家規劃。

安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒認為，報告透過一系列改革措施奠定長遠發展的基礎，並突出民生與經濟兩者休戚相關，抓民生也是抓發展。李舜兒指出，支持特首多項針對改革包括金融、航運貿易、創新與科技、教育與人才、土地房屋、醫療養老、北部都會區和粵港澳大灣區（大灣區）建設以結合大灣區優勢，繼續勾勒香港經濟的長遠發展藍圖，並以市民的福祉為要務。安永的各個專業服務團隊將繼續全力配合政府施政方針和政策。



*香港國際金融中心地位穩固*



安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯指出，在全球經濟環境持續變化下，香港國際金融中心地位依然穩固，沙特資本市場管理局批准首隻投資香港股票的交易所買賣基金(ETF)在沙特上市，不僅增強了兩地金融市場的聯繫，也為投資者提供了更多選擇，鞏固了香港作為國際金融中心的地位。

賴耘峯補充，在《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉(CEPA)服務貿易協議》的第二份修訂協議中，一些具前瞻性的措施將在廣東省以先行先試方式實施，再一次反映大灣區在一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種貨幣的條件下，在重大規則對接工作中擔當重要試點角色，其中香港更是對接國際規則的重要節點。香港應繼續立足於其獨特定位，發揮「超級聯繫人」的角色。(bn)



