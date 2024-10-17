17/10/2024 12:17

【答問大會】李家超：建設大宗商品生態圈，冀醫療公私營合作暢順

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超在立法會出席施政報告答問會時表示，金融及貿易中心可推動實金倉庫帶動企業活動，現時香港倉庫實金150噸，但有國家是500噸，香港要急起直追，又指現在香港是要全力拼實力，所以要有制度創新、方向創新，最重要是方向正確。

他指出，除了黃金實金，還有貿易，重視建設大宗商品交易生態圈，雖然很遙遠、需要時間建立，但現時有機遇，已有國際商戶表明在港建立有色金屬倉庫，但指從低點到高點需要長時間，香港用5至10年做到大宗商品市場是重要目標，強調貿易、金融、航運是三者相輔相成，今次施政報告有充分謀劃。



*冀醫療公私營合作暢順，大灣區合作擴容*



他指出，政府每年在醫療支出非常龐大，佔整體開支約兩成，在有限資源下需要提升公營服務的效益。跨專科統籌是指如果當有一名有泌尿科、心臟科和腎科問題的病人，屆時只需要看一個專科。醫衞局將在記者會或立法會交代技術性問題。除了內部制度優化，亦希望在公私營合作上做得更暢順，亦期望在大灣區合作上擴容。

他在總結時表示，世界百年未有的大變局正加速演進，香港正處於關鍵的經濟轉型期，亦指改革除了是特區政府的責任，整個社會也必須一起參與及推進，相信在行政主導以及愛國者治港原則相適應下，大家必然團結一致，帶領香港「齊改革同發展、惠民生建未來」。(bn)