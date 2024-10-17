17/10/2024 11:21
《港元利率》拆息連續兩日全線下跌，一個月期報4.33厘
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息連續兩日全線下跌，其中隔夜息連跌三天，今日再降約27基點，報4.28202厘，見三周低位，而與樓按相關的一個月拆息亦進一步跌至4.32952厘，為9月30日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至4.28458厘逾兩周新低。長息方面，六個月期及一年期分別報4.14167厘和4.04095厘。
港元匯價今早最低曾見7.7733兌1美元，為10月10日後最低，最新報7.7713，跌0.01%。
承接美股升勢，港股三日挫965點後，今早高開185點，其後升幅擴大，暫時最多升497點，報20783，最新升150點，報20437。
瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov表示，由於美國聯儲局官員大多數表態支持緩步減息，市場基本上剔除聯儲局11月減息半厘的可能，市場焦點重新回到美國總統選情方面，近期有民調反映，特朗普支持率略勝民主黨總統候選人賀錦麗，美元匯價隔晚造好。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至4.28458厘逾兩周新低。長息方面，六個月期及一年期分別報4.14167厘和4.04095厘。
港元匯價今早最低曾見7.7733兌1美元，為10月10日後最低，最新報7.7713，跌0.01%。
承接美股升勢，港股三日挫965點後，今早高開185點，其後升幅擴大，暫時最多升497點，報20783，最新升150點，報20437。
瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov表示，由於美國聯儲局官員大多數表態支持緩步減息，市場基本上剔除聯儲局11月減息半厘的可能，市場焦點重新回到美國總統選情方面，近期有民調反映，特朗普支持率略勝民主黨總統候選人賀錦麗，美元匯價隔晚造好。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.28202
|-26.524
|一周
|4.34488
|-16.333
|兩周
|4.35131
|-8.821
|一個月
|4.32952
|-3.846
|兩個月
|4.28387
|-2.893
|三個月
|4.28458
|-3.816
|六個月
|4.14167
|-3.393
|一年
|4.04095
|-3.393
資料來源：香港銀行公會