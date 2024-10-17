17/10/2024 09:56

《真知灼見－溫灼培》英國上調增值稅，如何影響英鎊？

《真知灼見》英國9月CPI年通脹率回落至1.7%，這是自2021年4月以來最低水平，回顧8月，該數字為2.2%。至於核心年通脹率，亦由8月的3.6%，到9月回落至3.2%。偏低的通脹率，不單增強市場對英倫銀行11月7日議息會上減息的預期，亦給予英國財政大臣李韻晴在本月30日公布《財政預算案》時有更大空間推出刺激經濟方案，而不用擔心會導致更高通脹。按利率期貨價格變化顯示，市場估計年底前英倫銀行減息25基點的機率為100%，甚至減息半厘的機率也有近八成。



*增值稅率提升，或驅使資金離開英國*



回觀於本月30日即將公布的《秋季財政預算案》。據英國《衛報》報道指，為修補龐大財赤及騰出更多資金投資在公共服務及新基建項目上，當《秋季財政預算案》公布時，李韻晴有機會上調資產增值稅率，由現時的28%增至39%。報道又指，英國財政部曾就上述稅率的上調作出評估，認為若僅把增值稅輕微上調至33%，帶來的額外收益不多，要上調至36%或以上才具意義。當然，稅率上調幅度愈大，將難免使富人離開英國，最終使英國庫房得不償失，現關注英國政府最終把該稅率定在哪水平。由於今年3月，英國已實施「全球徵稅」政策，所以這個資產增值稅不單包括英國人在英國的物業及投資資產，還會包括其海外物業及資產買賣所得利益等。



*英鎊跌穿1.30美元，見兩個月低位*



擔心增加資產增值稅或會驅使更多富人帶錢離開英國，及受到英倫銀行減息預期影響，英鎊匯價昨天明顯下跌，並跌穿1.30美元這心理關口，創兩個月低位，今早於亞洲市場報1.2987美元。當然，市場預期美國聯儲局整體減息步伐有機會放慢，使美元整體走強，亦為英鎊匯價帶來壓力。

技術上，1.30美元位置已破，英鎊下一個考驗水平可能是1.29美元。屆時英鎊能否守穩，甚至反彈，還看下周金磚組織能否成功推出其版本的結算支付系統，與SWIFT抗衡甚至削弱美元領導地位。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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