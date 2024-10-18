18/10/2024 09:09

《基金觀點》普徠仕：通脹接近央行目標，為進一步減息創造條件

《環富通基金頻道18日專訊》普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。



*歐元區通脹低於央行目標，中國採果斷行動支持增長*



經濟數據維持穩健，通脹接近央行目標，為進一步放寬提供空間。歐元區通脹首次低於歐洲央行2%的目標，由2022年9月的歷史高位(11%)回落，為進一步減息創造條件。其他央行在實現通脹目標方面亦有類似的進展。

中國當局採取果斷行動支持增長。雖然結構性前景仍存在不確定因素，但在政策協調的作用下，投資者情緒已顯著改善。日本經濟在年初收縮，但在出口的支持下已出現反彈。日本銀行表示將堅持其有別與其他央行的加息路徑。



*高配股票及個別固定收益資產，維持對現金偏高配置*



整體而言，普徠仕提高對股票的偏高配置。經濟出現衰退的機會較低，隨著聯儲局減息，金融狀況料會改善，將有利於風險資產。

在固定收益方面，現對通脹掛鈎債券(TIPS)持中性配置，因為通脹上行風險已經紓緩。對實物資產股票維持高配，以進行對沖。

另維持對現金的偏高配置。即使聯儲局開始放寬政策，現金收益率仍然吸引，因為預期放寬政策將是一個漸進的過程，而存續期較長的固定收益資產更易受到高利率的影響。(wa)