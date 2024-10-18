18/10/2024 09:12

《投資展望》惠理：宏觀經濟環境穩定，可為亞洲債券提供支持

《環富通基金頻道18日專訊》惠理固定收益投資團隊分享了最新的固定收益投資展望。



*美國放寬幣策步伐提前，大選或令市場波幅加劇*



美國聯儲局在9月減息50個基點，幅度超出預期，令市場感到意外，反映局方有信心維持長期通脹目標於2%，以及逐漸降溫的就業市場並無響起警號。聯儲局的指引顯示，2024年底前將進一步減息兩次，每次25個基點，並於2025年再減息4次，每次25個基點。美國期貨市場價格反映，到2025年底，聯邦基金利率將低於聯儲局預期的3.4%。儘管減息50個基點，但除非就業市場轉弱，否則聯儲局似乎不大可能以進取的步伐減息，點陣圖反映的長期聯邦基金利率中位數預測大致不變，約為2.9%。

未來數月，市場焦點將轉向美國大選及財政政策走勢，市場波幅可能加劇。特朗普當選可能促使市場預期政府將採取激進的關稅行動，並出現通脹環境。此外，若共和黨大獲全勝，或會增加財赤惡化的可能性。這兩種情況都可能意味當局重拾較緩慢的減息路徑。

2024年第一季國內生產總值增長喜憂參半，其後在消費開支帶動下，第二季按季增長3.0%，按年增長3.1%，表現均超出市場預期。惠理在基本預測基礎的假設不變，即過去一年大幅收緊貨幣政策導致了消費放緩。考慮到2023年下半年高基數效應的影響，因此這情況亦意味2024年下半年經濟增長減慢。



*料中國加推刺激經濟措施，帶動投資氣氛高漲*



近期，中國推出新一輪政策「組合拳」，以刺激房地產及股票市場。有關措施包括下調存款準備金率（降準）和政策利率、進一步放寬樓市政策，以及為股市提供流動性支持。中國政府在聲明中承諾致力遏止房地產市場下行，並穩定樓市，反映當局意識到解決庫存問題及重振消費信心的迫切性。然而，其對經濟增長的影響及再通脹的路徑將取決於政策執行的速度。

據媒體報道，中國政府可能在未來數周發行總值約2至3萬億元人民幣的超長期特別主權債券，以進一步刺激經濟增長、緩減地方政府壓力和帶動消費。這些措施覆蓋範疇較廣泛，未必可即時緩解消費疲弱和住房庫存問題。住房去庫存周期也是一個漫長的過程，需要地方政府與銀行之間互相協調和高效合作，亦需要大規模的財政支持，使高庫存情況回復常態。至今，去庫存進展較預期緩慢。

鑑於樓市持續下行及消費疲軟，中國實質國內生產總值在2024年第二季按季擴張0.7%，按年擴張4.7%，表現均低於市場預期。這些因素將繼續窒礙2024年下半年經濟增長。此外，若美國大幅增加中國進口關稅，亦將拖累中國增長步伐。



*亞洲增長保持強韌，惟對貿易相關風險較高國家審慎*



雖然出口維持溫和擴張，但在2024年第二季，大部分亞洲經濟體的國內生產總值增長保持強韌。值得注意的是，受惠投資增加和淨出口上升，印尼國內生產總值增長穩定，按年上升5.1%；由於國會選舉導致政府開支放緩，印度的經濟增長逐漸回復常態，由上一季的按年7.8%回落至6.7%。預期上述市場在今年餘下時間將展現穩健增長。

宏觀經濟環境穩定，應可繼續為亞洲債券發行人的信貸質素提供支持。若美國經濟按惠理的假設實現軟著陸，應不會使亞洲增長偏離軌道。隨著美國步入更廣泛的寬鬆周期，加上當地通脹溫和，亞洲國家可望享有更大的減息空間（例如印尼、印度）。融資成本下降的趨勢應可為信貸意欲帶來正面影響，使企業更願意透過信貸為擴張計劃融資。此外，企業應可受惠於低成本的國內融資供應，有助減低再融資風險。

亞洲國家（中國除外）的經濟增長與出口密切相關，而且對美國的貿易依賴持續上升。儘管科技業在全球擔當的角色日益重要，但惠理對貿易相關風險較高的國家保持審慎，包括韓國和台灣。相對較看好印尼及印度，因其經濟增長強韌，而且受貿易風險的影響較少。(wa)