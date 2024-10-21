17/10/2024 12:07

【傾力救市】官媒：近六成私募看好A股長期趨勢，看重科技等板塊

《經濟通通訊社17日專訊》A股市場大漲之後，呈現震盪調整態勢。根據《中國證券報》通過第三方機構進行的問卷調查結果，約六成私募仍對A股市場長期趨勢持積極預期，科技成長、消費等板塊的白馬股和高股息品種則是當前業內最看好的投資方向。



*近七成私募傾向於保持較高倉位或逢低加倉*



調查顯示，儘管近期市場出現較為明顯的調整，但展望A股大勢，有58.62%的私募仍認為A股市場趨勢已經反轉，未來有望進一步震盪上漲。此外，32.18%的私募認為，A股市場有望開啟一輪較長周期的中級反彈行情；9.20%的私募預期較為謹慎，認為市場可能還會進一步調整。

在應對策略方面，調查進一步顯示，當前68.97%的私募傾向於保持較高倉位或逢低加倉，在倉位水平、組合彈性、交易性機會上會採取「進攻」策略；22.99%的私募傾向於保持中性倉位，在倉位、組合、交易上更加追求「攻守平衡」；8.04%的私募則傾向於倉位適當下調，會在倉位、組合、交易上採取「防守」策略。



*超三成私募看好科技成長方向*



此外，目前私募業內對於科技成長方向的認可度較高。具體來看，目前有32.89%的私募看好科技成長方向；25.00%的私募看好大消費、新能源、醫藥等板塊的白馬股；19.74%的私募看好高股息等大市值藍籌板塊；13.16%的私募看好房地產產業鏈以及有色、煤炭等周期板塊；9.21%的私募則表示看好「化債」、國企改革、並購重組等主題性機會。

據《中國證券報》引述圓石投資基金經理李益峰稱，A股劇烈上漲後，必有調整。如此反覆多次，才會真正進入下一階段的行情，這個時間周期可能還需要一到兩個月。融智投資基金經理夏風光指出，可以注意以下幾個重要的時間窗口，包括10月底化債政策的動態；11月的美聯儲議息；年底是否有進一步的政策推出。(jq)