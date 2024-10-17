17/10/2024 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收跌83點子四連跌，報7.1233

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日低開低走，收報7.1233，較上個交易日4時30分收盤價跌83點子，四連跌，續創9月12日以來五周新低，全日在7.1150至7.1283之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)失守7.14，現跌74點子，報7.1419。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1220，較上個交易日跌29點子，三連跌，創8月29日以來逾一個半月新低，上個交易日報7.1191。

交易員稱，外部美元強勢不減持續施壓人民幣走勢，不過國有大行也在7.12附近提供美元流動性，在岸匯價波動空間有限，短期料仍震盪偏弱；今日上午關於穩樓市的國新辦發布會對匯價影響有限。一外資行交易員稱，在岸人民幣匯價最近在7.12附近有阻力，估計將維持之前的波動區間，「等等看這周中美的數據」。

馬來亞銀行報告指出，美元兌離岸人民幣上漲的部分原因是市場對即將公布的中國經濟數據感到擔憂；但如果有好於預期的數據公布，人民幣可能也有反彈空間。在美國大選前兩周時間，離岸人民幣大概率雙向波動。

中國明日將公布第三季GDP以及9月工業、投資和消費數據。《路透》綜合57家機構預估中值顯示，第三季GDP同比增長料放緩至4.5%，創六個季度最低水平。9月規模以上工業增加值同比增速料持穩於4.5%；受惠於消費品以舊換新政策力度加大，同期社會消費品零售總額同比增速料回升至2.5%。不過房地產持續承壓，1-9月固定資產投資同比增速或輕微回落至3.3%。(sl)