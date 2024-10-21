17/10/2024 17:25

【傾力救市】平安證券：產品力強、庫存結構優化等房企或先出低谷

《經濟通通訊社17日專訊》住建部等五部委今早開記者會，雖然穩樓市、保交房決心不改，但未有重磅新政策出台。今日滬指失守三千二，A股內房股跌足一日。

平安證券研報指出，近期受大盤回落、部分政策博弈資金落袋為安等影響，板塊出現回調，但基於促進房地產市場止跌回穩、政策持續加碼呵護，維持適度積極觀點。

研報稱，受制於各地庫存壓力及房企稟賦差異，核心城市、核心地段、優質住宅將率先止跌回穩，同時各地方政府逐步放開限價，以及在土地出讓條件上讓步，亦利於新增土儲潛在毛利率企穩。再次重申產品力強、歷史包袱較輕、庫存結構優化房企或率先走出低谷，中期維度更具投資機會。(jq)