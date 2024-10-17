17/10/2024 09:13

【施政報告】李家超：最快下年完成取締劣質劏房立法

《經濟通通訊社17日專訊》新一份《施政報告》中提及不合標劏房必須改建成合標的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。法例會設寬限期，期間不就違法出租採取執法行動。



*李家超不希望有人因此無家可歸*



行政長官李家超出席施政報告聯合電台節目，被問到是否有不合標劏房「清零」時間表時回應，劏房問題積累多年，原因是市民有居住需要但供應不足，要做到供應足夠需要很長時間，但他不想劏房居民等得久，必須務實按部就班有序處理。

他相信規管劏房相關立法最快明年進行，希望在立法會換屆前完成。至於登記期，建議在12至18個月，但如果在12個月內完成登記，意味每月要處理9000多個單位，必須增加人手。



*業主團體指部分業主寧願退場*



有市民指，政府建議合資格劏房「簡樸房」面積最少要有8平方米，等同將劏房居民「掃出街」。李家超回應指，制定「簡樸房」制度是希望處理絕大部分問題，指現有11萬戶劏房戶中，有四成有資格申請公屋，另外有兩成住戶短期內會成為本港永久居民，有機會申請公屋，強調「簡樸房」是過渡性措施，政府亦不希望有人因此無家可歸，會協助有需要個案找到居所。

有業主代表指，劣質劏房的裝修成本動輒十多萬元，部分業主寧願退場，變相令市面上可供低收入群體居住的單位減少，得不償失。(kl)





