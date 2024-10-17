17/10/2024 15:53

【施政報告】政府成立籌備新醫學院工作組，年內邀請大學交建議書

《經濟通通訊社17日專訊》政府今日宣布成立「籌備新醫學院工作組」，負責制定新醫學院的方向及準則，並擬於今年內邀請有意開設新醫學院的本地大學提交建議書，以從中選出合適的大學，落實籌備第三所醫學院。



*工作組聯席主席為教育局局長及醫衞局局長*



「籌備新醫學院工作組」聯席主席由教育局局長及醫務衞生局局長擔任，專家顧問包括香港醫務委員會主席、香港醫學專科學院主席(或代表)及沈祖堯等。官方委員則有發展局常任秘書長（規劃及地政）、創新科技及工業局常任秘書長、衞生署署長及醫管局行政總裁或相關代表等。

行政長官在2024年《施政報告》宣布，政府支持本地大學籌建第三所醫學院，以培養更多優秀醫生支持本地醫療體系提供優質服務，同時推動香港發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐。



*工作組將考慮醫學院策略定位及收生安排等*



醫衞局局長盧寵茂表示，成立第三所醫學院是發展香港醫學教育的重要工程，可促進本地醫學教育和研究精益求精，期望新醫學院採取與現時兩所醫學院錯位發展的創新策略定位，包括在醫學課程、收生來源以至研究項目等，以帶動本地醫療教育和研究的多元化發展。

他表示，非常重視新醫學院的成立，故特別邀請具有豐富醫學教學和大學管理經驗的本地和海內外學者、專業人士、香港醫務委員會主席、香港醫學專科學院主席，聯同政府相關決策局局長或部門首長組成「籌備新醫學院工作組」。工作組在審視大學的建議時將全面考慮多方面的因素，包括醫學院的策略定位、課程設計、收生安排、教學和培訓人手供求、設施、所需財政資源等。我殷切期待與工作組全體成員通力合作，首個目標是在今年內邀請有意成立新醫學院的本地大學提交建議書，為香港醫學教育開展新一頁。(cl)