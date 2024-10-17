17/10/2024 15:13

【施政報告】陳茂波：放寬按揭成數已考慮樓價成交量等因素

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超昨天發表新一份施政報告。放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。財政司長陳茂波今日表示，放寬物業按揭貸款成數，已考慮一籃子因素，包括樓價走勢、樓宇成交量、未來供應、本地經濟和外圍環境等。

陳茂波在施政報告記者會上指出，當局認為現時銀行體系穩定，按揭服務貸款風險也得到妥善管理，有空間將措施回復到2009年實施逆周期措施前的水平，以減低對市民正常樓宇買賣活動的影響，又認為本港的銀行體系有充裕緩衝，能夠應對萬一樓價出現調整的情況。

被問到是否擔心炒風重燃，陳茂波解釋，現時樓市從2021年9月起下調了20%，交投亦較淡靜。加上考慮到未來供應充足多達10.8萬伙，認為無需再進行樓宇管制。(cl)