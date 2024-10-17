17/10/2024 16:08

按揭證券公司成功發行238億港元等值社會責任債券

《經濟通通訊社17日專訊》香港按揭證券公司今日宣布，成功完成第三次發行合共約238億港元等值(或30億美元等值)的社會責任債券。經過一系列有效的投資者路演，並隨著整體市場氣氛的改善，是次債券發行於本月9日在香港完成建簿及定價。該批發債是亞太地區最大規模的社會責任債券，打破了按揭證券公司於去年9月第二次發行合共等值約200億港元社會責任債券時所創下的紀錄。



*兩筆共50億港元有歷來規模最大港元機構債券*



此發行的三幣種社會責任債券包括四筆分別為70億港元2年期、80億港元5年期、20億元人民幣7年期及8.5億美元三年期的社會責任債券。債券發行最高峰期的合計認購金額達約550億港元等值，並最終分配予200多家機構投資者。

此外，是次發行的兩筆合共150億的港元債券，是有史以來規模最大的港元機構債券，而離岸人民幣部分則是有史以來首筆7年期人民幣機構債券。是次發行為市場收益率曲線樹立了新的基準，進一步促進了香港債券市場的發展。



*集資用作「百分百擔保特惠貸款」融資*



是次發行募集資金淨額將主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。「百分百擔保特惠貸款」的申請期於今年3月底結束。截至今年9月，該產品已惠及約4萬家本地中小企及40萬名相關員工。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，是次創紀錄的社會責任債券發行，再次展現了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。按揭證券公司感謝聯席全球協調行、聯席簿記行、聯席牽頭行及聯席結構銀行團隊合共23家本地及國際金融機構的專業意見及廣大支持，使是次發行得以成功。(cl)