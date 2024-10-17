17/10/2024 17:33

滙豐支持按證公司發行社會責任債券，鞏固亞洲債券發行中心地位

《經濟通通訊社17日專訊》香港按揭證券公司今天完成發行最新一批社會責任債券，滙豐十分高興，擔任聯席全球協調行、聯席簿記行、聯席主承銷商，以及聯席社會責任、綠色及可持續金融框架(SGS)結構銀行。是次發行所得資金主要用作中小企融資擔保計劃的融資或再融資。



*亞太區內發行規模最大的社會責任債券*



滙豐投資銀行債務資本市場董事總經理兼大中華區主管伍富斌表示，是次交易為亞太區內發行規模最大的社會責任債券，備受不同的本地及海外機構投資者歡迎，同時使按揭證券公司成為香港今年內以發行額計最活躍的發行人。香港政府及其他公共機構今年已先後發行多筆債券，而本次的交易將助進一步推動香港債券市場的發展，鞏固本港作為亞洲領先債券發行中心的地位。

香港按揭證券公司今日宣布，成功完成第三次發行合共約238億港元等值(或30億美元等值)的社會責任債券。經過一系列有效的投資者路演，並隨著整體市場氣氛的改善，是次債券發行於本月9日在香港完成建簿及定價。該批發債是亞太地區最大規模的社會責任債券，打破了按揭證券公司於去年9月第二次發行合共等值約200億港元社會責任債券時所創下的紀錄。(cl)



