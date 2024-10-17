17/10/2024 18:05

【施政報告】陳茂波：減烈酒稅促進餐飲旅遊高消費行業活動

《經濟通通訊社17日專訊》財政司司長陳茂波今日在施政報告記者會表示，減烈酒稅政策的目標是發展烈酒貿易，促進餐飲旅遊高消費行業活動，會帶來相連效益，相信影響正面，當局會評估跟進。

陳茂波指，在衡量這措施時，亦參考了當年取消紅酒稅的經驗。從貿易角度，取消紅酒稅後，進口紅酒價值升了3倍多，但銷售增加只是雙位數，促進高價值紅酒貿易效用明顯，但未有令飲紅酒的人數大幅增加，直至去年人均飲酒量與撤銷葡萄酒稅時差不多，政府會參考有關經驗，密切留意。

商務及經濟發展局局長丘應樺說，高價烈酒佔市場15%，量不算多，但當局對烈酒貿易量增長有樂觀估算。他相信烈酒貿易量增加帶來的效益，遠多於相關的物流存倉成本增幅，同時，減烈酒稅會帶動物流和儲庫、旅遊和高端餐飲消費等高增值產業發展。

行政長官李家超昨日發表施政報告宣布，即日起進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。(cl)