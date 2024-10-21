18/10/2024 16:45

《外圍焦點》聯儲局官員發表講話，美國公布建築許可等數據

《經濟通通訊社18日專訊》美國零售銷報告強勁，增加經濟軟著陸預期，且台積電財報刺激晶片股走高。道指昨日再創盤中與收市歷史新高，升161.35點或0.37%，報43239.05點；標普500指數跌1點或0.02%，報5841.47點；納指升6.53點或0.04%，報18373.61點。港股方面，恒生指數收市報20804，升725點或3.6%，成交2591億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克向高中生發表題為「經濟教育與美聯儲101」的演講。10:00pm，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利在該聯儲一場有關宏觀經濟的會議上主持一場討論會。19日凌晨12:10am，美聯儲理事沃勒發表講話。12:30am，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克就經濟前景、金融知識普及和經濟教育的重要性發表講話。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布9月建築許可，月率料由4.6%逆轉至下滑0.7%；9月新屋動工料由135.6萬降至135萬，月率料由9.6%逆轉至下滑0.4%。

在美國，今日公布業績的公司有：寶潔(US.PG)等。(wa)