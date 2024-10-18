18/10/2024 07:50

《國金頭條》零售銷售報告強勁，晶片股大漲，道指再創新高

《經濟通通訊社18日專訊》美國零售銷報告強勁，增加經濟軟著陸預期，且台積電財報刺激晶片股走高。道指周四（17日）再創盤中與收市歷史新高。

道指升161.35點，或0.37%，報43239.05點；標普500指數跌1點，或0.02%，報5841.47點；納指升6.53點，或0.04%，報18373.61點。

上調營收預期後，台積電ADR大漲9.8%，有助於緩解對全球晶片需求和人工智能硬體熱潮可持續性的擔憂，費城半導體指數上漲近1%。

美國9月零售銷售增長超過預期，各個零售類別出現了廣泛的增長，表明強韌的消費者支出繼續在為經濟提供動力。

Horizon Investments的研究和產品開發主管Mike Dickson表示：「過去兩年很好地提醒了我們，牛市誕生於悲觀情緒，並能翻越眾所周知的憂慮之牆，克服當下看似難以克服的挑戰」。

美國上周首次申領失業救濟人數出人意料下降，而此前一周美國東南部受颶風「海倫尼」影響的各州出現了申請人數飆升。未來幾周該數據可能會繼續保持劇烈波動。



*美元上漲至11周新高*



美元上漲至11周新高，美匯指數漲0.3%，至103.81。日圓兌美元跌破150日圓重要關口，至150.3日圓的盤中高點，為8月1日以來最高水平。美元兌加元扭轉周三（16日）跌勢，上漲0.3%，至1.3795。澳元表現突出，兌美元漲0.4%，至0.6695。



*紐約期金一度升破2696美元創新高*



受美國大選不確定性和中東緊張局勢加劇，引發市場增加對避險資產的需求，紐約期金創下歷史新高，一度高見每盎司2696.77美元。

原油在四連跌之後小漲，交易員在美國原油庫存下降、中東原油生產面臨的潛在風險，以及中國令人失望的刺激措施之間進行權衡。紐約期油結算價在每桶71美元附近，布蘭特結算價約每桶74美元。(jf)