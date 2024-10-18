18/10/2024 10:40

【數據解讀】工業及消費增速創四個月高，統計局：回升基礎需鞏固

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局今早公布一系列經濟數據，其中第三季GDP同比增4.6%，創六季新低；9月工業增加值同比增5.4%、社會消費品零售總額增3.2%，兩者增速均創四個月新高；1-9月全國固定資產投資則增3.4%略勝預期。此外，9月全國城鎮調查失業率及31城失業率均降至5.1%，皆創三個月新低。

國家統計局副局長盛來運在國新辦發布會表示，總的來看，前三季度經濟運行總體平穩、穩中有進，政策效應不斷顯現，主要經濟指標近期出現積極變化。同時也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，經濟回升向好基礎仍需鞏固。下階段，要加快構建新發展格局，強化存量政策和增量政策協同發力，推進各項政策加快落地見效，鞏固和增強經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務。