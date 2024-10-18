18/10/2024 11:56

【數據解讀】統計局：房地產銷售增速降幅收窄，政策推動市場企穩

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局公布，1-9月，全國房地產 開發投資78680億元（人民幣．下同），同比下降10.1%，降幅較1-8月略微收窄0.1個百分點；其中，住宅投資59701億元，下降10.5%，國家統計局副局長盛來運表示，前三季度房地產政策對推動房地產市場止跌企穩發揮了積極作用。盡管1-9月份增速仍為下降，但是降幅沒有再擴大。房地產銷售、金額增速降幅連續多個月收窄。從這些數據來看，認為房地產政策效應正在推動房地產市場向企穩方向邁進。

從近期房地產的從業者的預期變化，還有「十一」黃金周實際成交的情況來看，有理由對後續房地產的走勢抱樂觀態度。最近對70個大中城市房地產開發企業和中介機構進行了專門調查，從事房地產的從業人員表示，9月份表示經營樂觀的新房從業人員的景氣度比上個月提升了10個百分點，二手房提升6.5個百分點，這種信心的提升效果是非常明顯的。

另外，國慶十一黃金周房地產形勢的變化，一些房地產樓盤的到訪量、成交量都有明顯的改善。其中有些市場機構有個不完全的統計，十一黃金周期間新房的簽約成交面積增長了102%，二手房成交面積增長了205%，這個變化都是非常明顯的。所以有理由相信，房地產市場會出現積極的變化。