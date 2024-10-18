18/10/2024 11:27

【數據解讀】統計局：9月經濟運行企穩回升，加快落實增量政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》中國三季度GDP同比增長4.6%、創六個季度最低；不過9月經濟整體表現均好於預期，規上工業增加值及社會消費品零售總額同比增速均創四個月最高，投資增速持穩，城鎮調查失業率降至三個月新低。

國家統計局副局長盛來運在國新辦發布會表示，9月份國民經濟出現積極變化，多數指標邊際改善，經濟運行呈現出企穩回升的態勢。在一系列政策效應的作用下，尤其是在9月下旬中央政治局重要會議召開以後，一攬子增量政策加快推出，這些政策極大的增強了市場信心，改變了經營預期，增強了市場活力。

盛來運指出，當然也清醒地認識到，目前這些變化還是初步的，經濟回升向好的基礎還不牢固。下一階段要認真貫徹落實好中央的決策部署，加快落實一攬子的增量政策和已經出台的存量政策，形成政策合力，鞏固經濟出現的企穩回升態勢，持續推動經濟向上、結構向優、發展向好。