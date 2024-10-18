18/10/2024 11:56

【數據解讀】統計局：「兩新」政策帶來五方面積極影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局副局長盛來運在國新辦發布會上表示，「兩新」有效釋放了消費的潛力，有效促進了相關產業和產品的生產等。具體來看，包括五方面作用：一是有效釋放內需；二是有效促進了相關產業和商品產品的生產；三是有效推動了經濟企穩回升；四是有效改善市場預期；五是有效提升了市場活躍度。



*限額以上單位家用電器和音像器材類零售額同比增長4.4%*



從消費來看，在消費品以舊換新政策的作用下，前三季度，限額以上單位家用電器和音像器材類零售額同比增長4.4%，這其中9月份涉及以舊換新政策的汽車、家電、辦公用品、家居等產品的零售表現更為明顯。有關部門7月份專門下發了《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，安排3000億元人民幣左右超長期特別國債支持「兩新」政策的落實，各地也加快出台了一些細則，所以9月份這些政策對當月的消費，產生了積極的推動作用。9月份，汽車類零售額增長0.4%，這是在汽車零售已經連續幾個月下降，8月份下降7.3%的情況下，實現當月轉正。家用電器9月份當月零售增長20.5%，比8月份大幅加快17.1個百分點。前三季度，設備工具購置投資同比增長16.4%，比全部投資快13個百分點，拉動全部投資增長2.1個百分點，貢獻率超過60%。

前三季度，船舶及相關裝置製造、廣播電視設備製造、通信設備製造同比增長20.5%、19.8%、12.9%，這三個行業受大規模設備更新帶動，增長都比較快。食品製造機械、農產品加工專用設備、包裝專用設備產品產量分別增長38.1%、34.6%、11.8%。前三季度，新能源汽車產量增長33.8%，相關充電樁產量增長57.2%，家用電冰箱、空調、智能電視等產品也實現了較快增長。