18/10/2024 11:55

【數據解讀】統計局：實現全年目標信心增強，四季度料企穩回升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局副局長盛來運介紹，從前三季度的經濟運行情況，以及增量政策的實施效果情況來看，推動經濟企穩回升的有利條件在增加，實現5%左右預期目標的信心在增強。四季度經濟會延續9月份已經出現的企穩回升態勢。對完成全年目標充滿信心。

他指出，前三季度GDP增長4.8%，為實現全年目標打下了一個堅實的基礎。前三季度4.8%的增速是來之不易的。今年以來，宏觀環境復雜多變，尤其是外部壓力在持續增大，內部又處在結構調整的關鍵期，結構調整的陣痛在持續釋放。但是中國經濟頂住了壓力，經濟運行保持平穩運行態勢。這充分證明，中國經濟具有強大的韌性和潛力，這個增速是經濟未來持續回升的一個基礎。

此外，政策的合力會增強經濟回升的動力。一系列政策無論是對投資、對消費、對產業的發展，都會產生積極的效應。政策還有很大的空間，而且已出台政策的含金量也非常高，這些政策各地正在抓緊落實，使之盡快轉成實物工作量，將會極大增強經濟發展的動力。