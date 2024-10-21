18/10/2024 10:19

【傾力救市】劉勝軍：為阻止股市下跌而暫停IPO缺乏邏輯基礎

《經濟通通訊社18日專訊》國是金融改革智庫首席專家劉勝軍昨日在第二屆濟南科技金融論壇上表示，為了阻止股市下跌而暫停IPO，是一種典型的民粹主義思維，缺乏邏輯基礎；而關於嚴格限制上市公司大股東減持的做法，貌似合理，但危害甚大，如果A股限制愈來愈多，很多優秀的公司就會用腳投票，去海外上市。

他說，監管部門在一定程度上有被股市民粹主義綁架的傾向，過於關注股票短期指數的波動，這也是不敢重啟IPO的一個非常重要的原因。

劉勝軍認為，當前市場中最大的一個痛點就是IPO暫停，「IPO暫停，股市就會好」是一種錯誤認知。整個資本市場好不好，實際上和上市企業的數量沒有任何關係，它取決於公司的質量、公司創造利潤的能力，而不是其他任何因素。認為上市的企業多了，資金供求關係就改變了，是一個非常荒唐的想法。因為資本市場是一個開放的水池，並不是一個封閉的水池。好的企業多了，資金就會源源不斷地來；沒有好的企業，就算暫停IPO，那可能原來的存量資金就流出去。

劉勝軍認為，資本市場若不能夠形成一個正常的IPO生態，那麼整個風險投資行業的預期就是悲觀的。因為大多數風險投資還是要以IPO退出為主要渠道。

劉勝軍又表示，資本市場註冊制的核心靈魂是把選擇權交給市場。雖然現在搞了科創板，但是科創板的門檻愈來愈高、規則愈來不透明。如果按照這個趨勢繼續下去，最終註冊制可能又回到了審批制。

劉勝軍說：「監管總是不相信市場的力量，總是認為他的『選美』能夠比投資者搞得好。如果說我們不能夠把父愛主義和民粹主義的情緒給改掉，我們的資本市場就會原地打轉。」（lc）