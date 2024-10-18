18/10/2024 11:31

【傾力救市】朱鶴新：外商直投改善，外匯市場穩健運行仍是總基調

《經濟通通訊社18日專訊》國家外匯管理局局長朱鶴新今日在2024金融街論壇年會上表示，今年以來，中國外匯市場運行的內外部環境更加複雜。全球經濟增長動能減弱，貿易保護主義加劇，主要發達經濟體貨幣政策預期反覆調整，國際金融市場波動明顯，地緣政治經濟風險上升，不確定不穩定因素增多。國內經濟運行也出現一些新情況新問題。

朱鶴新又指，面對各項風險挑戰，中國外匯市場總體經受住了考驗，表現出較強韌性。人民幣匯率在雙向波動中保持基本穩定，外匯市場交易理性有序。國際收支保持基本平衡，經常帳戶順差與國內生產總值之比處於合理均衡區間。目前外商直接投資有所改善，外資配置人民幣資產提升。未來，中國外匯市場穩健運行、國際收支平衡仍是總基調。(lc)