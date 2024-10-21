18/10/2024 11:42

【傾力救市】潘功勝：將物價回升作為貨幣政策框架重要考量

《經濟通通訊社18日專訊》人行行長潘功勝今日在2024金融街論壇年會上表示，要進一步健全貨幣政策框架，把物價合理回升作為重要考量，同時要更加註重發揮利率等價格型調控工具的作用。

在執行機制方面，他提出，會持續豐富貨幣政策工具箱，發揮好結構性貨幣政策工具作用，在公開市場操作中逐步增加國債買賣。傳導機制方面，要不斷提高貨幣政策的透明度，提升金融機構的自主理性定價能力，增強與財政、產業、監管等政策取向的一致性，進一步提升貨幣政策的傳導效率。

潘功勝又提到，要實現經濟的動態平衡，需要把握好三個重點。一是宏觀經濟政策的作用方向從過去的更多偏向投資，轉向消費與投資並重，並更加重視消費。二是科學把握和平衡政府與市場的邊界，提高政策與市場關切的交集度和針對性。三是進一步深化改革開放，營造良好的法治經濟環境，創造更加公平、更有活力的市場環境。(lc)