18/10/2024 11:54

【傾力救市】中證監吳清：沒有出現扎堆、違規減持現象

《經濟通通訊社18日專訊》中證監主席吳清今日在2024金融街論壇年會上表示，關於股東減持問題，從最近交易數據看，無論過去一年，還是9月24日金融監管部門發布會、9月26日政治局會議重磅政策發布後，都沒有出現扎堆、違規減持現象。允許合法合規減持，但堅決打擊違規、繞道減持。對近期發現的違規行為，已要求回購、差價上交，負一定責任。

針對一二級市場定價、投資者保護等問題，他表示，將以典型案例為抓手，取得實效。進一步增強政策穩定性、透明度和可預期性，讓各類資金都能夠發展得愈來愈好。

吳清表示，接下來，中證監將進一步深化資本市場改革，研究制定深化資本市場改革方案，深化資本市場投融資改革。將堅定不移持續推進市場、機構全方位制度型開放，拓寬境外上市渠道，鼓勵外資機構來華投資展業。

此外，人行今日正式啟動證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)操作，吳清指，中證監已批復同意20家證券公司、基金公司申請人行互換便利。(lc)