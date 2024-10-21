18/10/2024 16:14

《駐滬專電》人行上海總部：9月企業貸款利率3.16%歷史低位

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕18日上海專電》人行上海總部貨幣信貸調研部主任呂進中今日在2024年第四季度上海總部新聞發布會會上表示，今年前三季度，上海市信貸運行呈現總量合理增長、結構持續優化、利率穩中有降的態勢，有力提振了市場主體信心。

從融資成本看，9月上海市新發放企業貸款加權平均利率為3.16%，同比下降22個點子，環比下降4個點子，處於歷史低位，也是全國最低地區之一。其中，小微貸款加權平均利率為3.42%，同比下降19個點子，環比下降3個點子。

呂進中表示，自9月24日人行金融增量政策措施發布後，市場主體信心得到有力提振。目前，人行上海總部正引導加大信貸投放力度，促進上海房地產市場平穩發展，推進支持資本市場兩項貨幣政策工具在滬平穩落地，服務上海經濟高質量發展。