18/10/2024 11:04

【施政報告】陳茂波料樓市已回復至較平衡狀況，物業市場風險可控

《經濟通通訊社18日專訊》財政司長陳茂波表示，《施政報告》提出出放寬物業按揭貸款成數劃一至七成，是回復到2009年前的水平，指當年住宅樓宇供不應求、樓價不斷上升，故此需要逆周期措施，但現時樓價調整下已趨穩定，未來供應亦較充足，在往後3至4年約有10.8萬個單位，現時已建但未銷售的單位亦有約2萬個，估計已回復供求平衡的狀況。

他指，目前物業負資產宗數大約3萬宗，相對1998年的約10萬宗為低，脫供比率大約只有0.11%。認為在銀行體系有強大緩衝，物業市場風險可控。

另外，施政報告中提到，「新資本投資者入境計劃」容許申請人投資住宅物業，單一物業成交價須至少5000萬元。陳茂波說，當局會繼續力推措施，吸引高資產人士到港，並希望他們在港做生意，搞活本港經濟。陳茂波指，5000萬元以上物業佔成交量低，房地產投資計算入投資總額亦有上限，希望不會影響本地居民的住宅市場。(cl)