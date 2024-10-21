18/10/2024 18:54

《再戰明天》達拉斯聯儲總裁發表講話，美國公布領先指標

《經濟通通訊社18日專訊》達拉斯聯儲總裁發表講話，及美國公布領先指標，料為下周一（21日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，國際貨幣基金組織(IMF)-世界銀行年會舉行（至26日）。AIM峰會舉行，眾多基金經理、機構投資者、家族理財室、主權財富基金和金融協會將出席會議（至22日）。本港時間下周一8:00am，新西蘭央行首席經濟學家康韋發表關於貨幣政策戰略和經濟結構性挑戰的講話。9:00am，澳洲央行副總裁豪澤出席澳洲聯邦銀行2024全球市場大會的爐邊談話和問答環節。晚上8:55pm，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根在2024年美國證券行業和金融市場協會(SIFMA)年會前發表講話並參加主持的問答環節。



*德國公布PPI，中興通訊公布業績*



數據方面，下周一（21日）2:00pm（本港時間．下同），德國公布9月生產者物價指數。10:00pm，美國公布9月領先指標，跌幅料由0.2%擴大至0.3%。

在本港，明日公布業績的公司有:中國建築興業(00830)等。

下周一（21日）公布業績的公司有:中國海外宏洋集團(00081)、中興通訊(00763)、陸控(06623)等。

下周二（22日）公布業績的公司有:中國聯通(00762)等。

下周三（23日）公布業績的公司有:香港交易所(00388)、新東方-S(09901)等。

下周四（24日）公布業績的公司有:灣區發展(00737)、中石化油服(01033)、金力永磁(06680)、灣區發展-R(80737)等。

下周五（25日）公布業績的公司有:中國海外發展(00688)、中國神華(01088)、國藥控股(01099)等。(wa)