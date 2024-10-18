18/10/2024 09:55

【施政報告】李家超:港宏觀經濟仍正面，但微觀經濟需轉變

《經濟通通訊社18日專訊》行政長官李家超出席《施政報告》英文電台節目指出，香港經濟發展不差，預計全年經濟增長仍然維持2.5至3.5%，形容宏觀經濟仍然正面，但微觀經濟需要轉變。

他形容，香港正經歷轉變期，包括旅客消費模式改變，香港市民會與北上消費比較，因此要增加自身的吸引力，業界需要採取新方法應對。政府的工作就是告知市民現時的環境、定立方向，他稱香港的宏觀經濟環境理想，且仍然是購物旅遊的好地方。



*業界需採新方法應對北上消費*



李家超指，要發展新產業以維持競爭力，透過InnoHK吸引全球創科人才來港，政府亦積極投資新產業，鼓勵將創科研究成果轉變成商品。他又指要發展低空經濟，建立產業、信號系統及飛行空間等，並研究修改相關法例，確保運作順暢及安全。他又提到，香港在多項全球指標，包括金融中心地位、競爭力等，排名都有上升，反映政府的政策方向正確，強調在大力發展創科的同時，本港亦要鞏固傳統優勢。

有聽眾指，市民未能受惠減稅政策，希望政府加強支援。李家超指，低稅制是香港的優勢及吸引力之一，香港稅率比不少地區及國家低，但指政府會探討不同的可能性。



*政府在私樓市場責任僅確保供應穩定透明*



有聽眾關注香港樓價過高。李家超回應指，政府在私樓市場的責任是確保供應穩定及透明，但價格是由供求而定，無人能夠控制。他指出，《施政報告》已提出放寬物業按揭貸款成數上限至7成，又透過綠置居，協助市民置業。另外，取締劣質劏房的立法工作需循序漸進，由立法到登記期及寬限期會經過數年時間，相信其時已經會建立新「簡樸房」市場，認為市場能確保租金水平正常。(rh)