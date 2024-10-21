18/10/2024 15:18

【高息定存】星展特選客美元活期存款最高4.8厘息，港元4厘

《經濟通通訊社18日專訊》星展銀行宣布，由即日起，現有特選星展客戶成功登記，並於獎賞計算期內，存入合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口，新資金可享高達4.8%美元或高達4%港元活期存款年利率。

相關獎賞計算期由今年10月16日至2025年1月17日，其中港元合資格新資金分層由20萬港元至2000萬港元；美元則由2.5萬美元至260萬美元。

至於港元活期存款合計年利率(已包括e$aver額外年利率及基本儲蓄年利率)高達3.8%；美元則為4.6%。另Level-Up額外年利率高達0.2%。而Level-Up額外年利率適用於獎賞計算期內完成任務的合資格客戶，分別為收取合資格外幣兌換及經任何分行透過財富管理戶口成功完成合資格投資交易。

該行稱，推廣期由今年10月16日至11月15日止。(rh)