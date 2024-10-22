18/10/2024 15:39

【施政迴響】香港會計師公會：年內推ISSB路線圖助資本流入

《經濟通通訊社18日專訊》香港會計師公會表示，歡迎行政長官新一份《施政報告》，推出多元化措施，將有助提升香港經濟發展的可持續性，亦樂見報告採納該會建議，包括更新「人才清單」以吸納來自更多專業服務領域的人才、擴展「高才通」院校名單、支持創新科技及知識產權發展活動及支援中小企數碼轉型。

公會引述《施政報告》提出，政府將推出「可持續金融行動計劃」及將於今年內推出香港全面採用國際財務報告可持續披露準則(ISSB 準則)的路線圖；亦將致力加強香港於綠色及可持續金融的發展，相關建議有助落實於今年3月發表的《發展香港可持續披露生態圈願景宣言》中所提及的可持續披露願景，為資本市場帶來確定性，有助資本流入本地市場。另報告提出的一系列加強綠色金融發展及綠色基礎建設的建議，亦有助促進香港於2050年實現碳中和的目標。

公會估計，今年香港經濟將繼續溫和增長，惟仍面對一定挑戰及不確定性，該會將續支援香港會計專業發展。

金管局今日公布，該局總裁余偉文將於下周一(21日)下午2時30分公布可持續金融行動計劃。(rh)