18/10/2024 11:28
《港元利率》拆息普遍走軟一個月期見三周新低，但長息反彈
《經濟通通訊社18日專訊》港元三個月以及下各期拆息今日全線走軟，其中，隔夜息連跌四天，報4.20952厘，為9月24日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦三連跌，報4.29607厘，為三周新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.27274厘，續創逾兩周新低，但六個月期及一年期拆息分別回升至4.1578厘和4.04363厘。
港元匯價今早在7.7705-7.7732之間上落。美國零售銷售數據勝預期，聯儲局下月大幅減息可能性進一步減低，美元匯價周四轉強，創下11周新高。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.27274厘，續創逾兩周新低，但六個月期及一年期拆息分別回升至4.1578厘和4.04363厘。
港元匯價今早在7.7705-7.7732之間上落。美國零售銷售數據勝預期，聯儲局下月大幅減息可能性進一步減低，美元匯價周四轉強，創下11周新高。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.20952
|-7.25
|一周
|4.31798
|-2.69
|兩周
|4.34286
|-0.845
|一個月
|4.29607
|-3.345
|兩個月
|4.27345
|-1.042
|三個月
|4.27274
|-1.184
|六個月
|4.1578
|+1.613
|一年
|4.04363
|+0.268
資料來源：香港銀行公會