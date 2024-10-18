18/10/2024 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.20952 -7.25 一周 4.31798 -2.69 兩周 4.34286 -0.845 一個月 4.29607 -3.345 兩個月 4.27345 -1.042 三個月 4.27274 -1.184 六個月 4.1578 +1.613 一年 4.04363 +0.268

《經濟通通訊社18日專訊》港元三個月以及下各期拆息今日全線走軟，其中，隔夜息連跌四天，報4.20952厘，為9月24日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦三連跌，報4.29607厘，為三周新低。反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.27274厘，續創逾兩周新低，但六個月期及一年期拆息分別回升至4.1578厘和4.04363厘。港元匯價今早在7.7705-7.7732之間上落。美國零售銷售數據勝預期，聯儲局下月大幅減息可能性進一步減低，美元匯價周四轉強，創下11周新高。(cl)資料來源：香港銀行公會