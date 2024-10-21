18/10/2024 16:45

《本港經濟》最新失業率維持3%，符市場預期

《經濟通通訊社18日專訊》政府統計處今日公布臨時數字顯示，今年7-9月經季節性調整的失業率為3%，與6-8月的數字相同，符合市場預期。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。

與今年6-8月比較，在7-9月期間，各行業的失業率(不經季節性調整)及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。



*失業人數減少2400人*



勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，今年7-9月經季節性調整的失業率維持在3%的低水平，與6-8月相同。就業不足率亦維持在1.2%不變。總就業人數上升1700人至371萬人。勞動人口大致保持平穩，為383萬人。失業人數下跌2400人至近12萬人。



*政府料勞工市場短期內維持偏緊*



展望將來，孫玉菡說，隨著經濟持續增長，整體勞工市場在短期內應會維持偏緊，儘管各個行業的就業情況或會因其業務表現而有所不同。

勞工處在今年7-9月平均每月錄得6.6萬個來自私營機構的空缺，按年下跌34.7%，較6-8月的平均數字下跌2.8%。(cl)