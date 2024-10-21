18/10/2024 17:05

《神州經脈》習近平要科技打頭陣，GDP六季低，人行新工具落地

《神州經脈》滬深股市今日（18日）強力反彈，午後官媒披露國家主席習近平在安徽考察時的重要講話，指推進中國式現代化，科技要打頭陣。A場雙創板（創業板和科創板）隨即進入狂飆模式，雙雙漲逾一成，滬綜指更一度升超4.5%，重新站上三千三。大市尾盤升勢稍回，滬綜指全日收升2.91%，報3261.56點；深成指揚4.71%，創業板最終漲近8%、上證科創50漲11%。

兩市成交量亦重回二萬億水平，全日近2.1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量6064億元或大升四成。

本周A股走勢反覆，最後一個交易日強彈下，全周升約1.4%。

人民銀行助力資本市場穩定發展的兩項工具（互換便利、股票回購增持再貸款）今日落地，A股市場狂飆，人民幣匯率亦止跌回升。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1035，較上個交易日4時30分收盤價升198點子，止四連跌，創10月14日以來近一周新高，全日在7.1030至7.1260之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1274，較上個交易日跌54點子，四連跌，創8月29日以來近兩個月新低，上個交易日報7.1220。



*今日新聞精選*



1. 習近平17日至18日在安徽考察時表示，推進中國式現代化，科技要打頭陣。科技創新是必由之路。高新技術是討不來、要不來的，必須加快實現高水平科技自立自強。他並強調，安徽要發揮多重國家發展戰略疊加優勢，在打造具有重要影響力的科技創新策源地、新興產業聚集地、改革開放新高地、經濟社會發展全面綠色轉型區上持續發力，加快科技創新和產業轉型升級，推進深層次改革和高水平開放。



2. 人行公告正式推出股票回購增持再貸款。即日起，21家全國性金融機構可向符合條件的上市公司和主要股東發放相關貸款用於股票回購和增持，並於次一季度第一個月向人民銀行申請再貸款，對符合要求的貸款，人民銀行按照貸款本金的100%提供再貸款支持。再貸款首期額度3000億元，利率1.75%，期限1年，可視情況展期。21家金融機構自主決策是否發放貸款，合理確定貸款條件，自擔風險，貸款利率原則上不超過2.25%。



3. 人行公告，即日起正式啟動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作，互換期限1年，可視情展期。互換費率由參與機構招投標確定。獲取的資金只能投向資本市場，用於股票、股票ETF的投資和做市。目前獲准參與互換便利操作的證券、基金公司有20家，首批申請額度已超2000億元。中證監同意中信證券、中金公司、國泰君安、華泰證券、申萬宏源、廣發證券、財通證券、光大證券、中泰證券、浙商證券、國信證券、東方證券、銀河證券、招商證券、東方財富證券、中信建投、興業證券、華夏基金、易方達基金、嘉實基金等20家公司開展互換便利操作。中債信用增進公司則在微信公眾號宣布，即日起代理人民銀行開展SFISF業務。



4. 人行行長潘功勝今日在2024金融街論壇年會上表示，人行9月27日已下調存款準備金率0.5個百分點，預計年底前視市場流動性情況，擇機進一步下調存款準備金率0.25-0.5個百分點；下調公開市場7天期逆回購操作利率0.2個百分點；中期借貸便利利率下降0.3個百分點。他並稱，今早商業銀行已經公布下調存款利率，預計21日公布的貸款市場報價利率（LPR）也會下行0.2-0.25個百分點。



5. 中國資源循環集團有限公司成立大會今日上午在天津舉行。習近平要求中國資源循環集團要堅持循環利用、變廢為寶，堅持創新驅動、開放合作，著力暢通資源循環利用鏈條，打造全國性、功能性的資源回收再利用平台。中國資源循環集團註冊資本100億元，同步設立多家專業化子公司，業務涵蓋線下資源回收網絡建設和廢鋼回收、電子產品等耐用消費品回收和以舊換新、新能源汽車和電動自行車廢舊電池業務、退役風電和光伏設備回收、廢有色金屬回收以及廢塑料回收加工等。



6. 受內需疲弱影響，中國三季度GDP同比增長4.6%，創六個季度最低；不過9月經濟整體表現均好於預期，規上工業增加值及社會消費品零售總額同比分別增5.4%、3.2%，增速均創四個月最高，1-9月固定資產投資增速持穩於3.4%；9月城鎮調查失業率5.1%降至三個月新低。《路透》引述分析人士指出，經濟增速雖邊際下降，但趨勢不容忽視，可能會影響全年經濟目標實現，不過近期的政策刺激應會帶來積極影響，後續關注財政增量政策具體細節，或許要等到美國大選落地之後見分曉。



7. 國家統計局今日公布9月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌5.8%，續創2015年5月以來逾九年最大降幅。9月環比則跌0.7%，為連續第15個月下跌；此前四個月均跌0.7%。國家統計局城市司統計師王中華則解讀數據稱，9月70個大中城市商品住宅銷售價格環比降幅總體趨穩、同比降幅擴大；問卷調查結果顯示，9月下旬以來，房地產市場信心增強、預期改善。



8. 國家相關部委擬成立低空經濟專管司局。內媒報道，低空經濟專管司局的設立已經獲得批覆，目前正在籌備當中。成立專管單位，更重要的意義在於適應新質生產力的發展需要，可以更好協同各個環節的資源推動產業發展。(sl)