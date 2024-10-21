18/10/2024 09:05

【傾力救市】一行兩會：最大程度發揮政策效應，持續提振市場信心

《經濟通通訊社18日專訊》人民銀行、金融監管總局、中證監周三（16日）聯合召開主要金融機構座談會，推動金融機構加快落實近期金融增量政策。會議強調，要建立專項工作機制，注重部門協調和業務聯動，形成工作合力，最大程度發揮政策效應，持續提振市場信心、改善社會預期，有力促進經濟持續回升向好、金融高質量發展。



*實施互換便利和股票回購增持再貸款兩項新工具*



會議強調，金融機構要用好用足各項增量金融政策，逐項抓好政策落地見效。要加大對實體經濟的信貸支持力度，保持貨幣信貸總量合理增長，加力支持小微企業融資。加強利率政策的執行和傳導，扎實組織做好降低存量房貸利率的批量調整工作。實施好證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款兩項新工具，支持資本市場穩定發展。

農業銀行、建設銀行、招商銀行、中金公司、嘉實基金負責人作了經驗交流。人民銀行相關司局，21家全國性銀行，部分證券公司、基金公司等參加會議。(lc)