18/10/2024 11:34

【數據解讀】第三季GDP創六季低，分析：全年目標實現有難度

《經濟通通訊社18日專訊》受內需疲弱影響，中國三季度GDP同比增長4.6%、創六個季度最低；不過9月經濟整體表現均好於預期，規上工業增加值及社會消費品零售總額同比增速均創四個月最高，投資增速持穩，城鎮調查失業率降至三個月新低。

《路透》引述分析人士指出，經濟增速雖邊際下降，但趨勢不容忽視，可能會影響全年經濟目標實現，不過近期的政策刺激應會帶來積極影響，後續關注財政增量政策具體細節，或許要等到美國大選落地之後見分曉。



*仲量聯行：全年GDP增速料4.8%至4.9%*



仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，三季度數據表現不出所料，在內需疲軟、房地產滑坡、出口增長放緩情況下，整體經濟表現符合市場預期。9月底宣布的刺激方案要實現促進經濟增長，還需要時間和耐心。仲量聯行預計全年GDP增速為4.8%至4.9%，實際上符合官方5%左右的目標。

龐溟續稱，最高層已經再次表述「努力完成」全年目標，所以可能對全年4.8%至4.9%的容忍度有所提升。接下來的政策支持節奏可能比較合理、不會倉促推出，同時近期各部委推出的支持政策比較集中，需要梳理協調一下步伐和節奏；另外還需要為其他經濟體政策調整和國際形勢變化等預留部分政策空間。考慮到最近的政策刺激，該行將2025年各季GDP同比增速較此前預測上調0.1至0.2個百分點。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，房地產9月出現一些積極變化，但仍需觀察是否短期脈沖。目前經濟增速已經低於預設目標，需要更大力度的財政支出、貨幣寬鬆以實現目標。



*美大選結果或成北京政策考量因素*



另外，保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威分析，第三季GDP按季略有下降，但如果這種趨勢持續到年底，5%左右的增長目標會難以實現。這可能是政府在政治局會議上決定改變政策立場、促增長的原因所在。市場正在等待財政刺激方案更加明確，可能要等到11月才能知道細節，因為美國大選結果可能會是北京政策方面的一個考量因素。(ry)