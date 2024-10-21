18/10/2024 18:08

【提振內房】克而瑞：12核心城市本月上半月新房成交同比增8%

《經濟通通訊社18日專訊》克而瑞研究中心報告顯示，新房成交方面，從12個核心一二線城市9月以來商品住宅周度成交面積變動情況來看，自9月末集中放量以來，10月1日-10月7日因國慶節期間因放假影響，備案成交跌至低位。不過從10月8日開始集中放量，國慶期間項目認購都在10月8日-10月15日有所體現，12城總成交規模達到了逼近200萬平方米，較9月日均增141%，整體10月前15日累計，同比轉正增8%。

節後第二周日均成交較9月日均倍增227%，尤其廣州全面放開限購之後實現了3倍增長，深圳因供應不足制約亦實現109%的增幅，整體看10月前15日一線城市同比正增11%。

相比新房，二手市場變化更為顯著。重點8城上半月共成交二手房3.25萬套，同比增長32%。(jq)