18/10/2024 09:10

【傾力救市】曾押中大升市，美銀策略師：中國股市續存走高空間

《經濟通通訊社18日專訊》美國銀行期權策略師、亞太股票衍生品研究主管Lars Naeckter表示，助力中國股票今年躋身全球最佳的升勢可能還有進一步的上行空間。早在9月初中國股指接近低點時，他建議買入看漲期權，這一策略的回報率超過360%。

儘管恒生中國企業指數已回吐近一半的近期漲幅，但他認為，鑑於中國的政策轉向以及投資者渴望重新入場，市場仍有可能進一步上漲，「隨著我們權衡正在推進的刺激措施在規模和時間上的不確定性，這個市場今後蘊藏著顯著的上行潛力」，「然而，對於市場參與者來說，更大的問題是中國的政策和即將召開的（全國人大常委會）會議。」

他還指，投資者仍然存在一定程度的懷疑情緒是好事，因為這意味著可能不會過度上行。

(jy)