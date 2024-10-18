18/10/2024 10:28
【聚焦數據】內地9月發電量同比增6%，原煤生產增速加快
《經濟通通訊社18日專訊》國家統計局今日發布9月份能源生產情況，規模以上工業(以下簡稱規上工業)原煤、原油、天然氣、電力生產平穩增長。其中，規上工業發電量同比增長6.0%，1-9月份同比增長5.4%。
*原油生產同比增1.1%，天然氣生產同比增6.8%*
原煤生產增速加快。9月份，規上工業原煤產量4.1億噸，同比增長4.4%，增速比8月份加快1.6個百分點；日均產量1381.5萬噸。進口煤炭4759萬噸，同比增長13.0%。1-9月份，規上工業原煤產量34.8億噸，同比增長0.6%。進口煤炭3.9億噸，同比增長11.9%。
原油生產保持穩定。9月份，規上工業原油產量1707萬噸，同比增長1.1%；日均產量56.9萬噸。進口原油4549萬噸，同比下降0.5%。1-9月份，規上工業原油產量15987萬噸，同比增長2.0%。進口原油41239萬噸，同比下降2.8%。
原油加工有所下降。9月份，規上工業原油加工量5873萬噸，同比下降5.4%；日均加工195.8萬噸。1-9月份，規上工業原油加工量53126萬噸，同比下降1.6%。
天然氣生產穩定增長。9月份，規上工業天然氣產量193億立方米，同比增長6.8%；日均產量6.4億立方米。進口天然氣1199萬噸，同比增長19.0%。1-9月份，規上工業天然氣產量1830億立方米，同比增長6.6%。進口天然氣9908萬噸，同比增長13.0%。
*發電量9月同比增6%，火電、風電增速加快*
電力生產情況方面，規上工業電力生產有所加快。9月份，規上工業發電量8024億千瓦時，同比增長6.0%，增速比8月份加快0.2個百分點；規上工業日均發電267.5億千瓦時。1-9月份，規上工業發電量70560億千瓦時，同比增長5.4%。
分品種看，9月份，規上工業火電、風電增速加快，水電由增轉降，核電、太陽能發電增速回落。其中，規上工業火電同比增長8.9%，增速比8月份加快5.2個百分點；規上工業水電下降14.6%，8月份為增長10.7%；規上工業核電增長2.8%，增速比8月份回落2.1個百分點；規上工業風電增長31.6%，增速比8月份加快25.0個百分點；規上工業太陽能發電增長12.7%，增速比8月份回落9.0個百分點。(jq)
*原油生產同比增1.1%，天然氣生產同比增6.8%*
原煤生產增速加快。9月份，規上工業原煤產量4.1億噸，同比增長4.4%，增速比8月份加快1.6個百分點；日均產量1381.5萬噸。進口煤炭4759萬噸，同比增長13.0%。1-9月份，規上工業原煤產量34.8億噸，同比增長0.6%。進口煤炭3.9億噸，同比增長11.9%。
原油生產保持穩定。9月份，規上工業原油產量1707萬噸，同比增長1.1%；日均產量56.9萬噸。進口原油4549萬噸，同比下降0.5%。1-9月份，規上工業原油產量15987萬噸，同比增長2.0%。進口原油41239萬噸，同比下降2.8%。
原油加工有所下降。9月份，規上工業原油加工量5873萬噸，同比下降5.4%；日均加工195.8萬噸。1-9月份，規上工業原油加工量53126萬噸，同比下降1.6%。
天然氣生產穩定增長。9月份，規上工業天然氣產量193億立方米，同比增長6.8%；日均產量6.4億立方米。進口天然氣1199萬噸，同比增長19.0%。1-9月份，規上工業天然氣產量1830億立方米，同比增長6.6%。進口天然氣9908萬噸，同比增長13.0%。
*發電量9月同比增6%，火電、風電增速加快*
電力生產情況方面，規上工業電力生產有所加快。9月份，規上工業發電量8024億千瓦時，同比增長6.0%，增速比8月份加快0.2個百分點；規上工業日均發電267.5億千瓦時。1-9月份，規上工業發電量70560億千瓦時，同比增長5.4%。
分品種看，9月份，規上工業火電、風電增速加快，水電由增轉降，核電、太陽能發電增速回落。其中，規上工業火電同比增長8.9%，增速比8月份加快5.2個百分點；規上工業水電下降14.6%，8月份為增長10.7%；規上工業核電增長2.8%，增速比8月份回落2.1個百分點；規上工業風電增長31.6%，增速比8月份加快25.0個百分點；規上工業太陽能發電增長12.7%，增速比8月份回落9.0個百分點。(jq)