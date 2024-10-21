18/10/2024 08:49

【傾力救市】六大行今起下調存款利率，定期存款利率降25個基點

《經濟通通訊社18日專訊》今日起，工商銀行(01398)(滬:601398)、建設銀行(00939)(滬:601939)、交通銀行(03328)(滬:601328)、農業銀行(01288)(滬:601288)、中國銀行(03988)(滬:601988)、郵儲銀行(01658)(滬:601658)再度下調人民幣存款掛牌利率，此次下調存款利率涉及活期和定期等多種類。這是繼7月後，時隔不到3個月國有大行再度下調存款利率，也是自2022年9月以來大行第六次主動下調存款利率。

據報今輪調整中，三個月期、半年、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款掛牌利率均下調25個基點至0.8厘、1厘、1.1厘、1.2厘、1.5厘、1.55厘。至於7天期通知存款利率下降25個基點至0.45厘，1天期通知存款利率下降5個基點至0.1厘。(ry)