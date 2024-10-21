18/10/2024 15:39

【傾力救市】中證監明確互換便利資金「專款專用、封閉管理」

《經濟通通訊社18日專訊》中證監已向20家券商、基金公司下發工作通知，要求證券公司參與互換便利(SFISF)相關融資資金的投資，應當按照「專款專用，封閉管理」的原則，通過向證券交易所備案的專用帳戶開展自營投資和做市交易，確保資金投向符合政策要求。相關融資資金可部分用於對沖互換便利方向性投資的市場風險，原則上不得超過融資資金規模的10%。



*SFISF獲得的國債或互換央票只在銀行間市場進行融資*



中證監並對互換操作、機構融資、機構投資環節進行明確。證券、基金、保險公司通過SFISF獲得的國債或互換央票只能在銀行間市場以回購方式進行融資，實施專項額度管理，涉及的相關交易不納入債券正回購餘額、銀行間市場債券借貸規模等考核，放寬相關經營性指標。(ct)